AKHİSAR'DA KAFKAS DÖNEMİ
Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da transfer döneminde yaşanan sorunlar nedeniyle Cihat Arslan'la yolları ayıran yönetim, teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas'ı getirdi.
Çok sayıda aday arasından eleme yapıp Mesut Bakkal, Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas isimleri üzerinde yoğunlaşan yeşil siyahlı yönetim, Kafkas'ta karar kıldıktan sonra dün akşam geç saatlerde masaya oturduğu 48 yaşındaki teknik adamla iki yıllığına anlaşma sağladı. Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'deki 5'inci sezonunda 5'inci teknik direktörü olan Tolunay Kafkas'ın gün içinde medya önünde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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