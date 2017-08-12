Akhisar Belediyespor, geçen sezonun 2. yarısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekerken; yeni sezona da iyi başladı. Manisa temsilcisi, ligin ilk haftasında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor'u 1-0 yendi.

GOL HENRİQUE'DEN GELDi

Maçın büyük bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçerken; ev sahibi ekip golü daha çok arayan ve tehlikeler yaratan taraftı. Ancak tek golü 73. dakikada buldu. Olcan Adın, sağ kanattan ceza sahasına girerken, arka direğe ortaladı. O noktada bomboş durumdaki Paulo Henrique topu boş ağlara gönderdiği ve takımını 1-0 öne geçirdi.

OLCAN YİNE DEVAM

Akhisar'da yeniden eski günlerini hatırlatan Olcan, golün asistini yaparken, takımının ligde attığı son 13 golün yedisine katkı yaptı. Tecrübeli oyuncu, 1 gol atarken; 6 da asist yaptı.

Bu galibiyetin ardından Akhisar Belediyespor ilk haftayı galibiyetle tamamlarken; Sivasspor ilk haftayı puansız kapattı.

Kaynak: haberinburada