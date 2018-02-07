AKHİSAR, KAYSERİ'Yİ KUPANIN DIŞINA ATTI
Ziraat Türkiye Kupasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.
İlk maçı evinde 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor yarı finale yükselen 2. takım oldu.
RAKİP YA GALATASARAY YA KONYA
Teleset Mobilya Akhisarspor'un yarı finaldeki rakibi Galatasaray ya da Atiker Konyaspor olacak. Konya'da oynanan ilk maç 2-2 berabere bitmişti.
Kaynak: haberinburada
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