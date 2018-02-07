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Akhisar, Kayseri'yi kupanın dışına attı

AKHİSAR, KAYSERİ'Yİ KUPANIN DIŞINA ATTI

Ziraat Türkiye Kupasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükseldi.

Tarih : 07 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : Akhisar, Kayseri'yi Kupanın Dışına Attı(10/10)6

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.

İlk maçı evinde 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor yarı finale yükselen 2. takım oldu.

RAKİP YA GALATASARAY YA KONYA

Teleset Mobilya Akhisarspor'un yarı finaldeki rakibi Galatasaray ya da Atiker Konyaspor olacak. Konya'da oynanan ilk maç 2-2 berabere bitmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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