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akhisar, bursaspor'a bileniyor

AKHİSAR, BURSASPOR'A BİLENİYOR

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Tarih : 16 Kasım 2016, 15:55
Puan Ver : Akhisar, Bursaspor'a Bileniyor(5/10)3


Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, çabukluk ve dar alanda pas çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynayarak idmanı tamamladı.



 



kaynak:fotomaç








Etiketler: Akhisar  Bursaspor  A  Bileniyor    haber

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