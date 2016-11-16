AKHİSAR, BURSASPOR'A BİLENİYOR
Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, çabukluk ve dar alanda pas çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynayarak idmanı tamamladı.
kaynak:fotomaç
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