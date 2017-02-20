

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor'un düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e indi.



Daha önce 2 hafta düşme hattında kalan Akhisar Belediyespor, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 16. sıradaki Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde yer aldı. Maç fazlasıyla 13. sırada bulunan Ege temsilcisi, lige verilen araya düşme hattındaki Kayserispor'un 8 puan önünde 20 puanla 10. sırada girmişti.



Ligin ikinci bölümünde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Ege temsilcisi, bu periyotta en az puan toplayan takımlardan biri oldu.







kaynak:sabah