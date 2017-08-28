AKHİSAR BELEDİYESPOR, KASIMPAŞA'YI 2-1 YENDİ
Süper Lig'de Akhisar Belediyepor, 45 dakika 10 kişi oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti, puanını 7'ye çıkardı.
Süper Lig'in 3. haftasında Akhisar, 45 dakika 10 kişi oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Maça etkili başlayan taraf Akhisar olsa da ev sahibi ekip ilk yarıda istediği üretkenliği sergileyemedi. Öte yandan 45. dakikada Mustafa Yumlu da ikinci sarı kartı görünce Akhisar devreye 10 kişi girdi.
GOL 79'DA GELDİ
İkinci yarıda ise etkili olan taraf beklendiği gibi Kasımpaşa'ydı. 10 kişi kalmasına rağmen savunmada iyi direnen Akhisar, 79. dakikada Ömer Bayram'la golü de buldu. Kasımpaşa bu golün şoku atlatamadan 87. dakikada bu kez sahneye Eray Ataseven çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 90+2. dakikada penaltı kazanan Kasımpaşa'da Rangel topu ağlara gönderse de bu gol Kasımpaşa için mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Bu sonuçla Akhisar 7 puana yükselirken Kasımpaşa 4 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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