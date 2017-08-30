Akhisar Belediyespor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Ryan Donk için devreye girdi. Manisa ekibi, oyuncunun maaşının bir bölümünü Galatasaray karşılarsa, transferi gerçekleştirecek.

Akhisar Belediyespor, Galatasaray'da kadro dışı olan Ryan Donk için devrede...

AKHİSAR, MAAŞINI ÖDERLERSE DONK'U ALACAK

Yıllık ücreti 1.5 milyon Euro olan Hollandalı oyuncunun maaşının önemli bir bölümünü Cimbom karşılaşmaya sıcak bakarsa, Akhisar transferi gerçekleştirecek. Hem ön libero hem de stoper bölgesinde görev yapan Donk konusunda özellikle Okan Buruk ısrarcı..

Kaynak: haberinburada