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Akhisar Belediyespor, Galatasaray'da Kadro Dışı Olan Donk'a Talip Oldu

AKHİSAR BELEDİYESPOR, GALATASARAY'DA KADRO DIŞI OLAN DONK'A TALİP OLDU

Akhisar Belediyespor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Ryan Donk için devreye girdi. Manisa ekibi, oyuncunun maaşının bir bölümünü Galatasaray karşılarsa, transferi gerçekleştirecek.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Akhisar Belediyespor, Galatasaray'da Kadro Dışı Olan Donk'a Talip Oldu(5/10)1

Akhisar Belediyespor, Galatasaray'da kadro dışı olan Ryan Donk için devrede...

AKHİSAR, MAAŞINI ÖDERLERSE DONK'U ALACAK

Yıllık ücreti 1.5 milyon Euro olan Hollandalı oyuncunun maaşının önemli bir bölümünü Cimbom karşılaşmaya sıcak bakarsa, Akhisar transferi gerçekleştirecek. Hem ön libero hem de stoper bölgesinde görev yapan Donk konusunda özellikle Okan Buruk ısrarcı..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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