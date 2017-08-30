AKHİSAR BELEDİYESPOR, GALATASARAY'DA KADRO DIŞI OLAN DONK'A TALİP OLDU
Akhisar Belediyespor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Ryan Donk için devreye girdi. Manisa ekibi, oyuncunun maaşının bir bölümünü Galatasaray karşılarsa, transferi gerçekleştirecek.
Akhisar Belediyespor, Galatasaray'da kadro dışı olan Ryan Donk için devrede...
AKHİSAR, MAAŞINI ÖDERLERSE DONK'U ALACAK
Yıllık ücreti 1.5 milyon Euro olan Hollandalı oyuncunun maaşının önemli bir bölümünü Cimbom karşılaşmaya sıcak bakarsa, Akhisar transferi gerçekleştirecek. Hem ön libero hem de stoper bölgesinde görev yapan Donk konusunda özellikle Okan Buruk ısrarcı..
Kaynak: haberinburada
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