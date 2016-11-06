

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı mağlup eden Fenerbahçe'yi konuk edecek.







Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den naklen yayınlanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.







FENERBAHÇE'DE MORALLER YÜKSEK







UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 yendiği maçta iyi bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de de yakaladığı yenilmezlik serisiyle üst sıralara tırmanmaya başladı. Lige tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan ve ilk 3 hafta sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe, son 6 haftada ise yenilgi yüzü görmedi. Son 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak puanını 15'e yükselten sarı-lacivertliler, haftaya 5. sırada girdi. Manisa deplasmanında üst üste 3. galibiyetini almak için mücadele edecek Fenerbahçe, milli takım arasından sonra oynayacağı Galatasaray derbisine de moralli çıkmayı hedefliyor.







AKHİSAR'DA SON DURUM







Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan, 10. haftaya 9 puanla 14. sırada giren Ege temsilcisi, attığı 5 golle ligin en az skor üreten ekibi konumunda bulunuyor. Akhisar Belediyespor sezona Cihat Arslan'la başladıktan sonra 3. haftadan itibaren yoluna teknik direktör Tolunay Kafkas'la devam ediyor. İç sahadaki ilk 2 maçında Galatasaray ve Beşiktaş'a mağlup olan Ege temsilcisi, Gençlerbirliği ile berabere kaldıktan sonra Adanaspor'u mağlup etti. Manisa ekibinde, hafta içinde kadro dışı bırakılan Douglao ile Sami'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Miguel Lopes forma giyemeyecek. Akhisar Belediyespor'da Hugo Rodallega ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.







KONUK EKİPTE 3 EKSİK







Fenerbahçe'de 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Akhisar Belediyespor maçında yine forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı devam eden Jose Fernandao, Gregory van der Wiel ve Ozan Tufan bu karşılaşmada da takımlarını yalnız bırakacak.







DERBİ ÖNCESİ MEHMET TOPAL SIKINTISI







Fenerbahçe'de Mehmet Topal, sarı kart görmesi durumunda 11. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 3 sarı kart gören Mehmet, Akhisar Belediyespor karşısında da sarı kartla cezalandırılması durumunda, milli takım arasından sonra oynanacak derbide takımını yalnız bırakacak.







MUHTEMEL 11'LER







Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Tolga, Caner Osmanpaşa, Serdar Kesimal, Kadir Keleş, Custodio, N'Guemo, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Vaz Te, Rodallega







Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Lens, Robin van Persie, Aatıf Chahechouhe, Moussa Sow