

Lige Kayserispor galibiyetiyle başlayan Akhisar Belediyespor, daha sonra Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a yenildi. Ligde 4. haftayı 3 puanla kapatan Akhisar Belediyespor, en kötü sezon başlangıcını sürdürdü.







Ege temsilcisi 4. haftalarda 2012-2013'te 5, 2013-2014'te 6, 2014-2015'te 10, geçen sezon ise 6 puan toplamıştı.







Beşiktaş karşısında savunma oyuncusu Douglao'dan yoksun mücadele eden Akhisar Belediyespor, Brezilyalı oyuncunun son iki sezonda forma giymediği 10 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı.