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akhisar belediyespor, douglao'suz kazanamıyor

AKHİSAR BELEDİYESPOR, DOUGLAO'SUZ KAZANAMIYOR

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Akhisar Belediyespor, üst üste 3. maçını kaybetti.

Tarih : 19 Eylül 2016, 16:41
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 Lige Kayserispor galibiyetiyle başlayan Akhisar Belediyespor, daha sonra Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a yenildi. Ligde 4. haftayı 3 puanla kapatan Akhisar Belediyespor, en kötü sezon başlangıcını sürdürdü.



Ege temsilcisi 4. haftalarda 2012-2013'te 5, 2013-2014'te 6, 2014-2015'te 10, geçen sezon ise 6 puan toplamıştı.



Beşiktaş karşısında savunma oyuncusu Douglao'dan yoksun mücadele eden Akhisar Belediyespor, Brezilyalı oyuncunun son iki sezonda forma giymediği 10 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı.








Etiketler: Akhisar  Belediyespor  Douglao  Suz  Kazanamıyor    haber

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