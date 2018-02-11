AKHİSAR, 12 MAÇ SONRA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI
Spor Toto Süper Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor'u Mustafa Yumlu'nun golüyle yenerek 12 maç sonra kazandı.
Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor kendi evinde Bursaspor tek golle geçti, 12 maç aradan sonra 3 puanı bir arada gördü: 1-0. Büyük bir düşüş yaşayan yeşil-beyazlı ekip ise son 7 lig maçında 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.
MUSTAFA YUMLU GALİBİYETİ GETİRDİ
Akhisarspor'u altın değerinde 3 puana ulaştıran golü 24. dakikada Olcan'ın asistinde Mustafa Yumlu kaydetti.
Ege temsilcisi puanını 24'e yükseltirken, Bursaspor 26'da kaldı.
Kaynak: haberinburada
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