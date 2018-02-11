Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor kendi evinde Bursaspor tek golle geçti, 12 maç aradan sonra 3 puanı bir arada gördü: 1-0. Büyük bir düşüş yaşayan yeşil-beyazlı ekip ise son 7 lig maçında 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

MUSTAFA YUMLU GALİBİYETİ GETİRDİ

Akhisarspor'u altın değerinde 3 puana ulaştıran golü 24. dakikada Olcan'ın asistinde Mustafa Yumlu kaydetti.

Ege temsilcisi puanını 24'e yükseltirken, Bursaspor 26'da kaldı.

Kaynak: haberinburada