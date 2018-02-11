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Akhisar, 12 maç sonra şeytanın bacağını kırdı

AKHİSAR, 12 MAÇ SONRA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI

Spor Toto Süper Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor'u Mustafa Yumlu'nun golüyle yenerek 12 maç sonra kazandı.

Tarih : 11 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Akhisar, 12 Maç Sonra Şeytanın Bacağını Kırdı(9/10)5

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor kendi evinde Bursaspor tek golle geçti, 12 maç aradan sonra 3 puanı bir arada gördü: 1-0. Büyük bir düşüş yaşayan yeşil-beyazlı ekip ise son 7 lig maçında 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

MUSTAFA YUMLU GALİBİYETİ GETİRDİ

Akhisarspor'u altın değerinde 3 puana ulaştıran golü 24. dakikada Olcan'ın asistinde Mustafa Yumlu kaydetti.

Ege temsilcisi puanını 24'e yükseltirken, Bursaspor 26'da kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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