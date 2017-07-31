Akfen Holding, Mersin Limanı'ndaki hisselerinin büyük bölümünü Avustralyalı IFM Investors'a sattı. Satış rakamı Mersin Limanı'nın yüzde 40'ı için 869 milyon dolar.

Akfen, Mersin Limanı'nda olan yüzde 40'lık payını Avustralyalı IFM Investors'a sattı. Satış öncesi Mersin Limanı'nın yüzde 50'sine sahip olan Akfen Holding yüzde 40 hissenin satışından 869 milyon dolar gelir elde edecek. Satış sonrası Akfen'in Mersin Limanı'ndaki hisse payı yüzde 10'a inecek.

MERSİN LİMANI'NIN BEDELİ 2 MİLYAR 172 MİLYON 500 BİN DOLAR

Akfen Holding'in gerçekleştirdiği satışla Mersin Limanı'nın tamamı için biçilen bedel de 2 milyar 172 milyon 500 bin dolar olarak belirlenmiş oldu. Mersin Limanı'nda Akfen Holding'in diğer ortağı ise yüzde 50'lik payla PSA Grubu.

MERSİN LİMANI'NIN YÜZDE 40'I AVUSTRALYALI ŞİRKETİN OLDU

2017 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yüzde 33'ünü EBRD ve IFC'ye, TAV Havalimanları Holding'deki yüzde 8.1'lik hissesini Fransa merkezli Aéroports de Paris şirketine devreden Akfen Holding, Türkiye'ye bir başka dev yabancı yatırımı daha çekmeyi başararak Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40'lık payın 869 milyon dolara devri için Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors ile hisse devir sözleşmesi imzaladı.

AKFEN HOLDİNG'TEN İLK AÇIKLAMA

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, elde edilecek geliri 6.9 milyar liralık yatırım projelerinde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye'ye yapmış olduğumuz yatırımlara yabancı sermayeyi ortak ederek 'taze döviz'in ülkemize girişini blok hisse satışı yoluyla yapmaya çaba gösteriyoruz. Bu tür hisse ihraçları en değerli ihracat kalemi sayılmalıdır. Şirketlerimizi ölümsüzleştirmek için yapılan bu hisse ihracı Türkiye ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir" dedi.

AKIN, MERSİN LİMANI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA DEVAM EDECEK

Hisselerini, IFM Global Altyapı Fonu'nun sahip olduğu, danışmanlık verdiği ve yönettiği Avustralya merkezli IFM Investors'a ait Global InfraCo SP NEUM SLU şirketine devredecek olan Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, anlaşma maddelerine göre kalan yüzde 10'luk payla "Mersin Uluslararası Limanı Yönetim Kurulu Başkanlığı" pozisyonunu koruyacak.

Kaynak: haberinburada