AKFA HOLDİNG VE A101'E FETÖ OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) maddi destek sağladıkları iddiasıyla AKFA Holding ve holdinge bağlı 51 şirket ile A101 market zincirinin sahibi, ortakları ve çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi.
Kartal Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporları sonucu AKFA Holding'in FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladıkları tespit edilmesi üzerine holding ve holdinge bağlı 51 şirket yöneticileri ile A101 market zinciri (Yeni Mağazacılık A.Ş.)'nin sahip, ortak ve çalışanlarının arasında bulunduğu 113 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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