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AKDENİZ'İN 3 BÜYÜKŞEHRİ İÇİN YAPILAN SEÇİM ANKETİNDEN 2 SÜRPRİZ ÇIKTI


Akdeniz'in 3 büyükşehri için yapılan seçim anketinden 2 sürpriz çıktı
Tarih : 08 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Akdeniz'in 3 Büyükşehri İçin Yapılan Seçim Anketinden 2 Sürpriz Çıktı(6/10)2

Önümüzdeki yerel seçimde Akdeniz'de AK Parti, CHP ve MHP arasında büyük bir rekabet olacak. Yaptığı anketlerle kamuoyunun nabzını tutan ORC, geçtiğimiz günlerde 30 Büyükşehir anketi yayınlamıştı. Bu defa da Akdeniz Bölgesi'ne özel anket çalışması yapıldı. Çalışma 12-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Hatay, Antalya ve Adana'da toplam 5400 kişi ile yüz yüze ve telefon destekli cati yöntemiyle gerçekleştirildi.



3 BÜYÜKŞEHİR'İN 2'SİNDE SÜPRİZ VAR



Buna göre Akdeniz'deki 3 büyükşehirin 2'sinde sürpriz var. "Bu pazar yerel seçim olsa" CHP Hatay'ı, MHP de Adana'yı kaybediyor. Böylelikle AK Parti 3 büyükşehiri kazanıyor.








 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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