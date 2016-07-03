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AKDENİZ'DE TEKNE BATTI! 16 KİŞİ KAYIP


AKDENİZ'DE TEKNE BATTI! 16 KİŞİ KAYIP
Tarih : 03 Temmuz 2016, 18:43
Puan Ver : Akdeniz'de Tekne Battı! 16 Kişi Kayıp(7/10)7


Tunuslu aktivist Mustafa Abdulkerim, Tunus'un  Mednin vilayetine bağlı Bingirdan ilçesi ve Cercis kentinden 28 kişiyi İtalya'ya  taşıyan teknenin dün Libya'nın sahil kenti Sabrata'dan denize açıldığını ancak  yarım saat sonra battığını belirtti.



Abdulkerim, batan tekneden 12 kişinin karaya  çıkmayı başardığını ancak 16 kişiden halen haber alınamadığını bildirdi.






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