Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de son iki günde batan mülteci botlarında 340 göçmenin kaybolduğunu açıkladı. 108 mültecinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilirken, sadece 27 kişinin kurtarıldığı belirtildi.



Uluslararası Göç Örgütü'nün İtalya sözcüsü Flavio Di Giacomo,son iki günde gerçekleşen facilardan birine Sınır Tanımayan Doktorlar üyelerinin müdahale ettiğini ve 27 göçmeni kurtarmayı başardığını açıkladı. Lastik sandala Akdeniz'e açılanlardan 108 ise öldü.







Giacomo son iki günde Akdeniz'de 340 göçmenin kayıp olduğunu açıkladı.







kaynak:yenişafak