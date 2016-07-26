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AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER


AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER
Tarih : 26 Temmuz 2016, 09:39
Puan Ver : Akdeniz'de Peş Peşe Depremler(10/10)8


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de saat 02.17'de Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa İlçesi açıklarında 8.5 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından yakın noktada saat 02.29'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.



Ardından saat 02.33'te 3.7, 02.35'te 4.1, 02.41'de 3.6 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Gazipaşa merkeze uzaklığı 73 ile 81 kilometre arasında değişen depremler ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına neden olmadı.








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