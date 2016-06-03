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AKDENİZ'DE İKİ SIĞINMACI TEKNESİ BATTI: 100'DEN FAZLA ÖLÜ


AKDENİZ'DE İKİ SIĞINMACI TEKNESİ BATTI: 100'DEN FAZLA ÖLÜ
Tarih : 03 Haziran 2016, 14:28
Puan Ver : Akdeniz'de İki Sığınmacı Teknesi Battı: 100'den Fazla Ölü(6/10)7


Afrika kıyılarından İtalya'ya gitmekte olan ve içinde kaç kişi bulunduğu bilinmeyen 25 metrelik bir tekne, Girit Adası'nın 75 mil güneyinde battı.



Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), uluslararası sularda Mısır'ın yetki alanında meydana geldiğini belirttiği kaza sonrası olay yerine giden kurtarma ekiplerinin 340 kişiyi kurtardığını, 4 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.



Arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki gemilerin yanı sıra Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter ile bir uçak ve bir sahil güvenlik botunun katıldığı belirtildi.



LİBYA AÇIKLARINDA TEKNE BATTI: 100 CESET ÇIKARILDI



Libya açıklarında da bir sığınmacı teknesi battı. Olay sonrası en az 10 sığınmacının hayatını kaybettiği belirtiliyor. Libyalı yetkililer şu ana kadar denizden 100 ceset çıkardıklarını söyledi.








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