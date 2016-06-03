

Afrika kıyılarından İtalya'ya gitmekte olan ve içinde kaç kişi bulunduğu bilinmeyen 25 metrelik bir tekne, Girit Adası'nın 75 mil güneyinde battı.







Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), uluslararası sularda Mısır'ın yetki alanında meydana geldiğini belirttiği kaza sonrası olay yerine giden kurtarma ekiplerinin 340 kişiyi kurtardığını, 4 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.







Arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki gemilerin yanı sıra Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter ile bir uçak ve bir sahil güvenlik botunun katıldığı belirtildi.







LİBYA AÇIKLARINDA TEKNE BATTI: 100 CESET ÇIKARILDI







Libya açıklarında da bir sığınmacı teknesi battı. Olay sonrası en az 10 sığınmacının hayatını kaybettiği belirtiliyor. Libyalı yetkililer şu ana kadar denizden 100 ceset çıkardıklarını söyledi.