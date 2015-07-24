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akdeniz'de facia: 40 ölü var

AKDENİZ'DE FACİA: 40 ÖLÜ VAR

Umuda yolculuk bir kez daha trajediyle sonuçlandı. Libya'dan İtalya'ya doğru hareket eden bir göçmen teknesinin Sicilya Kanalı'nda battığı ve 40 kadar kişinin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Tarih : 24 Temmuz 2015, 11:38
Puan Ver : Akdeniz'de Facia: 40 Ölü Var(9/10)7


Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı'nın (FRONTEX) Triton adlı operasyonu kapsamında görev yapan Alman donanmasına ait Holstein gemisi, dün Sabah Sicilya Kanalı'nda kurtarılan 283 göçmeni karaya çıkardı.  

İtalya'nın Augusta kentine ulaştırılan bazı göçmenler, sivil toplum kuruluşu “Save the Children” yetkililerine verdiği bilgide, kendi teknelerinde 120 kişi olduklarını, bunların 40'a yakınının boğularak öldüğünü anlattı.

 

Söz konusu teknenin bilinmeyen bir nedenle battığı belirtilirken tanıklar, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu ifade etti.

Save The Children Sözcüsü Giovanna Di Benedetti gazetecilere yaptığı açıklamada, “Buraya getirilen birçok göçmenle konuştuk. İddialar doğru. Önümde bir genç şu an gözyaşları içinde kardeşinin denizde öldüğünü söylüyor. Ölenlerin hepsi, Sahra Altı Afrikası'ndan” diye konuştu.








Etiketler: Akdeniz  De  Facia  40  Ölü  Var    haber

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