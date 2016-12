Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı'nın (FRONTEX) Triton adlı operasyonu kapsamında görev yapan Alman donanmasına ait Holstein gemisi, dün Sabah Sicilya Kanalı'nda kurtarılan 283 göçmeni karaya çıkardı.



İtalya'nın Augusta kentine ulaştırılan bazı göçmenler, sivil toplum kuruluşu “Save the Children” yetkililerine verdiği bilgide, kendi teknelerinde 120 kişi olduklarını, bunların 40'a yakınının boğularak öldüğünü anlattı.







Söz konusu teknenin bilinmeyen bir nedenle battığı belirtilirken tanıklar, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu ifade etti.



Save The Children Sözcüsü Giovanna Di Benedetti gazetecilere yaptığı açıklamada, “Buraya getirilen birçok göçmenle konuştuk. İddialar doğru. Önümde bir genç şu an gözyaşları içinde kardeşinin denizde öldüğünü söylüyor. Ölenlerin hepsi, Sahra Altı Afrikası'ndan” diye konuştu.