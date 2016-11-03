AKDENİZ'DE FACİA: 239 SIĞINMACI ÖLDÜ
Akdeniz yeni bir göçmen faciasına sahne oldu. Birleşmiş Milletler, Libya açıklarında 239 sığınmacının öldüğünü açıkladı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sözcüsü Carlotta Samı, sığınmacıları taşıyan iki teknenin battığını, 239 sığınmacının öldüğünü duyurdu.
Bilginin, kazadan kurtulan iki sığınmacı tarafından doğrulandığını belirtti. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl Akdeniz'de yaşamını kaybeden sığınmacıların sayısı 4 bin 220'yi buldu.
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