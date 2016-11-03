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akdeniz'de facia: 239 sığınmacı öldü

AKDENİZ'DE FACİA: 239 SIĞINMACI ÖLDÜ

Akdeniz yeni bir göçmen faciasına sahne oldu. Birleşmiş Milletler, Libya açıklarında 239 sığınmacının öldüğünü açıkladı.

Tarih : 03 Kasım 2016, 15:46
Puan Ver : Akdeniz'de Facia: 239 Sığınmacı Öldü(7/10)4


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sözcüsü Carlotta Samı, sığınmacıları taşıyan iki teknenin battığını, 239 sığınmacının öldüğünü duyurdu.



Bilginin, kazadan kurtulan iki sığınmacı tarafından doğrulandığını belirtti. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl Akdeniz'de yaşamını kaybeden sığınmacıların sayısı 4 bin 220'yi buldu.








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