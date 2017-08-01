Akdeniz'de gece yarısından sonra aynı dakikada 5.4 ve 5.0 büyüklüğündeki iki ayrı deprem yaşandı. Türkiye kıyılarına uzak mesafede meydana gelen depremler Girit'ten hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ilk deprem saat 00.29'da Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 23.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Türkiye'den hissedilmedi.

GİRİT 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

Akdeniz'de meydana gelen depremin hemen ardından aynı dakikada Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Deniz seviyesinden 25 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Girit'te hissedildi.

Girit açıklarındaki depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yer olarak ise Muğla'nın Datça İlçesi'ne bağlı Yazı Köyü olduğu kaydedildi.

Kaynak: haberinburada