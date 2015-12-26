AKDENİZ'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Akdeniz açıklarında saat 06.51'de Richter Ölçeği'ne göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Akdeniz açıklarında Doğu Baseni'nde saat 06.51'de Richter Ölçeği'ne göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca İlçesi'ne bağlı Çavuşköy'e 123 kilometre uzaklıkta, 30.7 kilometre derinlikteki deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadı. Aynı bölgede 1 saat içerisinde 1.7, 1.8, 2.1 ve 2.7 büyüklüğünde 4 farklı deprem daha meydana geldi.
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