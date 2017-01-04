Reşat Petek: 141 Kişiyi Dinledik
Galaxy A 2017 Su Geçirmezlik Ve 16 Mp Kamera İle Geliyor
Hatay'da Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması
Meteoroloji, İstanbul'da Cuma Günü Kar Yağışının Beklendiğini Duyurdu
Bakan Çavuşoğlu: Teröristin Kimliği Belirlendi
Almanya Yeni Yıl Hediyesi Olarak Ücretsiz Enerji Verdi
Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi'nden Daha Ucuz
Foxconn, Lcd Ekran Üretimine 9 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
Akdeniz'de 3.9, Kaş'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Yeni Versiyon Moto X Görüntüleri Sızdırıldı
Brother Mfc-L5755Dw İnceleme
Eyeque Göz Bozukluğunu Tespit Eden Telefon İçin Çalışıyor
Hazal Kaya Ekranlara Geri Dönüyor
Sıcak İçecekler Dişlerde O Problemi Tetikliyor!
Fenerbahçe, Mehmet Ekici İle Anlaştı
Dün Rekor Kıran Dolar Bugün...
Teröristin Taksim'de Çektiği Selfie Videosu Propaganda Mı?
Mustafa Koç'un ‘Kendine Saklamadığı' Sessiz Dünya'sı
Abd, Reina Saldırısı Öncesi Türkiye'ye 'sniper' Uyarısı Yapmış
Doğu Buz Tuttu; Göle -35

akdeniz'de 3.9, kaş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'DE 3.9, KAŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı

Tarih : 04 Ocak 2017, 10:12
Puan Ver : Akdeniz'de 3.9, Kaş'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem(5/10)4


Antalya'nın Kaş İlçesi ile Akdeniz açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Antalya'nın Kaş İlçesi Ova Mahallesi yakınları olan Richter Ölçeği'ne göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.08'de, 44.3 kilometre derinlikte kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.



Kaş'ın 20.9 kilometre açığında Akdeniz'de saat 04.35'te Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. 26 kilometre derinlikteki deprem de can veya mal kaybına neden olmadı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Akdeniz  De  39  Kaş  Ta  41  Büyüklüğünde  Deprem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER