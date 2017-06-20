

Akdeniz'de Libya açıklarında en az 126 yasa dışı göçmeni taşıyan bir bottan haber alınamıyor.







Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kaybolan botun motorunun insan kaçakçıları tarafından çalınmış olabileceğini duyurdu. IOM Sözcüsü Flavio Di Giacomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu botun battığı bilgisine ulaştıklarını ifade etti.







Libyalı balıkçılar, kurtardıkları dört göçmeni Akdeniz açıklarında bin dolayında göçmen taşıyan başka bir gemiye teslim etti. İtalya'nın Palermo limanına getirilen göçmenlerin verdiği bilgiye göre, bottakilerin çoğu Nijerya ve Sudanlı'ydı.







Di Giacomo, "Kurtulan görgü tanıkları, göçmenlerin yolculuk ettiği bota yanaşan insan tacirlerinin botun motorunu zorla aldıklarını anlattı. Tanıklar, 126 kişiyi taşıyan botun daha sonra su almaya başlayarak battığını aktardı. Söz konusu olayı başka teknedeki tanıklar da teyit etti" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet