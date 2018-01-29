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Akdeniz ve Karadeniz demir yoluyla bağlanıyor! İşte projenin detayları

AKDENİZ VE KARADENİZ DEMİR YOLUYLA BAĞLANIYOR! İŞTE PROJENİN DETAYLARI

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Limanını Samsun Limanına kadar bağlayacak olan Aksaray-Ulukışla hızlı tren demir yolu hattının yapımını, yatırım programlarına aldıklarını belirtti.

Tarih : 29 Ocak 2018, 12:10
Puan Ver : Akdeniz Ve Karadeniz Demir Yoluyla Bağlanıyor! İşte Projenin Detayları(9/10)5

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, demiryolu çalışmalarında bu yıl yeni bir çalışmayı yatırım programlarına aldıklarını ifade ederek, 'Mersinimizi kuzeye bağlayan bir demiryolu hattını yatırım programına aldık. Yani Mersin Limanını Samsun Limanına kadar bağlayacak olan bir hattın ilk adımı olan Aksaray- Ulukışla hızlı tren demiryolu hattının yapımını yatırım programına aldık. Dolayısıyla hem doğu-batı ekseninde hem de kuzey-güney ekseninde hızlı tren demiryolu hatlarımızı oluşturmuş olacağız' dedi.

Elvan sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"AKDENİZ VE KARADENİZ BAĞLANIYOR"

Bu yıl yeni bir çalışma daha yaptık. Yine Mersinimizi kuzeye bağlayan bir demiryolu hattını yatırım programına aldık. Yani Mersin limanını Samsun Limanına kadar bağlayacak olan bir hattın ilk adımı olan Aksaray-Ulukışla hızlı tren demiryolu hattının yapımını yatırım programına aldık. Dolayısıyla hem doğu-batı ekseninde hemde kuzey-güney ekseninde hızlı tren demiryolu hatlarımızı oluşturmuş olacağız.

"HEDEF 2023 YILINDA İLK 15 ÜLKE"

Lojistiğin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin altını çizen Elvan, "Lojistik maliyetlerine bakıldığında özellikle geri kalmış ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde milli gelire orana yüzde 20-25 olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bunun yüzde 10 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise bu oran yüzde 13. Dolayısıyla bizim bu maliyetleri daha da aşağı çekmemiz gerekiyor. Türkiye'deki lojistik sektörü büyüklüğüne baktığımızda aşağı yukarı 300 milyar dolarlık bir hacmi, büyüklüğü olduğunu görüyoruz. Bunun 150 milyar liralık kısmını lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaptığını görüyoruz. Kalan yüzde 50'si ise üreticinin lojistik faaliyetle uğraştığını görüyoruz. Bu şunu gösteriyor ki ülkemizde lojistik sektörünün daha fazla profesyonel yapılması ve daha da gelişmesi gerektiği ortaya çıkıyor. 2016 yılında yayınlanan Dünya Bankası endeksine göre 160 ülke arasında Türkiye lojistik sektöründe 34'üncü sırada yer alıyor. Sıralamada ön sıralardayız ama bu bizim için yeterli değil. Lojistik sektöründe inşallah 2023 yılında ilk 15 ülke arasında yer alacağız" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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