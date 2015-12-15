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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE KASET OPERASYONU


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE KASET OPERASYONU
Tarih : 15 Aralık 2015, 14:12
Puan Ver : Akdeniz Üniversitesi'nde Kaset Operasyonu(9/10)9


Geçen haziran ayında 'Paralel Yapı'nın, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılanmak için dönemin Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin genç bir kadınla olan görüşmesini kayda aldığı, 280 kişilik profesör ve doçent kadrosuna kendi adamlarını yerleştirdiği iddia edilmişti. Bu iddialarla ilgili soruşturma sürerken, 12 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, hakkındaki soruşturmalar nedeniyle, görev süresinin bitimine 6 ay kala YÖK tarafından görevden alındı. AÜ Rektörlüğü'ne 2008 yılında atanan ve 7 yıldır bu görevi sürdüren 57 yaşındaki Prof. Dr. Kurtcephe'nin yerine, AÜ Hastanesi eski başhekimi ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal vekaleten atandı.



O KADIN DA GÖZALTINDA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Prof. Dr. Kurtcephe'nin uygunsuz görüntülerinin elde edilmesine yönelik soruşturma kapsamında bu sabah operasyon başlattı. Üniversite personeli 4 kişi, görevleri başında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Prof. Dr. Kurtcephe'nin görüntülerinde yer alan ve memur kadrosuna atanan kadın S.A. ile buluşmaya lojmanında aracılık yapan A.Ü., Döner Sermaye İşletme Müdürü H.D.'nin de bulunduğu belirtildi.








Etiketler: Akdeniz  Üniversitesi  Nde  Kaset  Operasyonu    haber

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