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akdeniz sahilinden feci fotoğraflar geldi!

AKDENİZ SAHİLİNDEN FECİ FOTOĞRAFLAR GELDİ!

Libya kıyılarına vuran şişmiş cesetler çürümeye yüz tutmuş, ekipler birçok cesedi sudan topladı. Akdeniz'de Pazar ve Salı günleri arasında kurtarılan göçmenlerin sayısı ise 8 bin 864.

Tarih : 28 Haziran 2017, 14:18
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Son birkaç günde 9 bine yakın göçmenin sağ salim karaya çıkarıldığı Akdeniz'de boğularak can verenler kıyıya vurdu.



Ekipler, Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura sahillerinde birçok cesedi sudan topladı. Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda, şişmiş cesetlerin çürümeye yüz tuttuğu görülüyor. Libya Kızılay'ı, son iki günde 24 cesedin çıkarıldığını duyurdu.



Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte, binlerce kişi derme çatma botlara binerek Akdeniz'i aşıp Avrupa'ya ulaşmayı deniyor.



Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 24-27 Haziran tarihleri arasında Akdeniz'i aşmaya çalışan 8.864 kişinin Libya açıklarında kurtarıldığını açıkladı. Son üç günde kurtarılanlar arasında tek başına bulunan üç aylı bir bebek de bulunuyor.



 



kaynak:milliyet








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