

Guardian gazetesinin haberine göre, Roma'da kalp hastalıklarının tartışıldığı küresel bir konferansta sunulan araştırmaya göre, sebze, sert kabuklu yemiş, balık ve zeytinyağıyla beslenen kişilerin erken ölüm riski ağırlıklı olarak kırmızı et ve tereyağla beslenen kişilere kıyasla 3 kat daha düşük.







Konferansta konuşan kalp hastalıkları uzmanı Profesör Giovanni de Gaetano araştırmanın şimdilik çoğu sağlıklı olan genel nüfusa yoğunlaştığını söyledi.







Araştırma kapsamında son yedi yılda kalp krizi geçirmiş ya da damar tıkanıklığı sorunu yaşamış bin 200 kişinin durumu da incelendi.







Bu süre içinde bu hastaların 208'i hayatını kaybetti. Ancak, araştırma ideal Akdeniz diyetiyle beslenen hastalardan hayatlarını kaybedenlerin sayısının oransal olarak diğer hastalara göre daha az olduğunu ortaya koydu.







Kalp hastalıklarıyla mücadelede kolestorol düşürücü ilaçların en etkili yöntem olduğunu düşünülüyordu.







Statin olarak bilinen bu ilaçlar dünyada en çok satan reçeteli ilaçların başında geliyor ve kalp sorunlarını yüzde 24 oranında azalttığı söyleniyor.







İngiltere'de reçeteyle verilen ilaçların başında gelen statinleri 7 milyon kişi kullanıyor.







Araştırma çok sebze tüketmenin, yağlı balık, meyve ve zeytinyağında bulunan doymamış yağla beslenmenin yaşamı uzatmada önemli bir etkisi olduğuna dikkat çekiyor.







İtalya'da Epidemioloji Ensititüsü başkanı Profesör de Gaetano "Akdeniz diyetine bağlı kalanların ölüm oranının bu diyeti seçmeyenlere kıyasla yüzde 37 daha az olduğunu bulduk" diye konuştu.







Akdeniz diyetinin faydaları konusunda pek çok bilimsel araştırma olduğunu söyleyen de Gaetano bu diyetin pek çok kronik hastalığı da engellediğini söyledi.







De Gaetano hükümetlerin ilaçlardan önce diyeti düşünmesi ve sebze ve meyve tüketimi için ödenek yaratması gerektiğini savunuyor.