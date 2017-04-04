

Boru hattının İsrail ve Kıbrıs adası açıklarındaki doğalgaz sahalarını Yunanistan ve muhtemelen İtalya üzerinden Avrupa'ya bağlaması hedefleniyor. Yaklaşık 2,000 kilometre uzunlukta planlanan hattın maliyetinin 6 milyar euroyu bulabileceği tahmin ediliyor.







İsrail'in denizin altında keşfettiği yaklaşık 900 milyar metreküp (bcm) doğalgaz rezervi bulunuyor. Bazı çalışmalar 2,200 bcm doğalgazın daha keşfedilmeyi bekliyor olabileceğine işaret ediyor.







Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz sahasında ise 128 bcm rezerv bulunurken, ada etrafında başka doğalgaz yatakları olduğu da tahmin ediliyor. İsrail, Avrupa pazarlarının yanında, Türkiye, Mısır ve Ürdün'e de gaz ihracatı yapma potansiyelini değerlendiriyor.







kaynak:milliyet