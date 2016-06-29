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AKDAĞ'DAN 'YARALI SAYISI' AÇIKLAMASI


AKDAĞ'DAN 'YARALI SAYISI' AÇIKLAMASI
Tarih : 29 Haziran 2016, 12:15
Puan Ver : Akdağ'dan 'yaralı Sayısı' Açıklaması(9/10)11


Olaydan itibaren saat 11:00'e dek İstanbul'da 6 hastaneyi gezdiğini söyleyen Akdağ, “Hastaneler arasında nakiller oluyor. Taburcu olan hastalar oluyor. Yaralı sayısını net bir şekilde yansıtabilmek için bütün bilgileri Başbakanlık'ta topluyoruz. Başbakanlık en doğru açıklamayı yapacak” dedi.



4 hastaneye daha gideceğini belirten Akdağ, durumu ağır ve ameliyatta olan hastalar olduğuna da dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının böylesine büyük çaplı bir terör saldırısı sonrasında koordinasyon içinde hızlı bir müdahalede bulunduğuna dikkat çeken Akdağ, “Sağlık çalışanlarının olaya sadece görev olarak değil, özveri ile yaklaştığını bizzat gördüm. Özel ya da devlet hastanesi ayrımı yapmaksızın canla başla müdahale eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum” dedi.



İÇERDE DE DIŞARDA DA DAYANIŞMA ŞART



Olayı korkunç, zalimce ve alçakça bir saldırı olarak niteleyen Akdağ, şöyle konuştu: “Büyük üzüntü içindeyiz. Bu bir global zehirlenmişlik durumu. Hayatını hiçe sayan, kendilerini öldürerek insanları öldürmeyi göze alan bu teröristlere karşı herkesin siyasi, ideolojik görüşü ne olursa olsun, büyük bir dayanışma göstermesi gerekiyor. Sadece küresel boyutta değil, içeride de dayanışma gösterilmesi lazım. Bu işin çözümü dayanışma...”








Etiketler: Akdağ  Dan    Yaralı  Sayısı    Açıklaması    haber

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