Akciğer kanseri, diğer kanser türleri gibi tıp dünyasının ölüm oranını azaltmaya çalıştığı hastalıklardan birisi. Peki Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Neden ortaya çıkar?



Akciğer kanseri, her dört kişiden birinde hiçbir belirti vermez veya tesadüfen filmlerde görülür. Her ne kadar kendisini gizlemeyi başarsa da vücut üzerindeki yıkıcı etkisi üst düzeydir.



AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ



En sık karşılaşılan şikâyetler, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kan tükürmek, omuz ağrısı, ses değişiklikleri ve yutma güçlüğüdür. Bunun yanında baş ağrısı, görme kusurları, kilo kaybı, depresyon veya inme gibi belirtiler de görülebilir.



Eğer;



* Yeni ve devamlı öksürük başlarsa veya var olan kötüleşirse.



* Balgamda kan görülürse.



* Sık bronşit oluyorsanız.



* Nefes darlığınız ve göğüs ağrınız başlamışsa.



* Nedeni izah edilemeyen kilo kaybı ve yorgunluğunuz varsa mutlaka bir doktora görünmelisiniz.



AKCİĞER KANSERİNİN NEDENLERİ



Akciğer kanserinin en büyük nedeni sigara kullanımıdır. Sigara tüm akciğer kanserlerinin yüzde 95'inden sorumludur. Sigara içen bir kişinin akciğerinin kendini temizleme fonksiyonu bozulur. Kanser yapıcı maddeler yüzünden hücreler hasara uğrar ve kanser ortaya çıkar. Kaç kat risk altında olduğunun bilinmesi sigaraya başlama yaşı, sigara kullanma sıklığına göre değişir. Sigara ne kadar fazla içiliyorsa, kişi o kadar risk altındadır. Sigara kullanımının yanında sigara dumanına maruz kalan pasif içiciler de aynı riski taşımaktadır.



Ailesinde akciğer kanseri olan kişilerde kansere yakalanma riski normal bireylere göre fazladır. Sigara kullanımı sonucu değişen ve akciğer kanserine sebep olan gen diğer aile üyelerine aktarılmış olabilir. Bu durumda risk 3 kat artmıştır. Bir de sigara içiyorsanız çok daha fazla risk altındasınız demektir.



Ayrıca işi gereği çeşitli kimyasal maddelere (radon, nikel, asbest, berilyum, hardal gazı, arsenik ) maruz kalan kişilerde kansere yakalanma ihtimali daha fazladır. Asbest binaların ve gemilerin yapımında kullanılan bir maddedir. Nefes alırken içe çekildiğinde tehlikelidir.



Verem hastalığı geçirenlerde, beslenmesi bozuk olan kişilerde ve hava kirliliğine maruz kalanlarda risk artmaktadır. Fazla miktarda alkol kullanan ve yağlı beslenen kişilerde de görülebilir.