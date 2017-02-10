Oscar Adayları Provada Buluştu!
Dizel Sayısı 10 Yılda Yüzde 400 Arttı
Yök'ten Khk'lar İle İlgili Açıklama
Referandum Ne Zaman Yapılacak? Flaş Açıklama
Rusya'dan Fenerbahçe Sözleri: Çok Güçlüler
Murat Yıldırım Referandum Kararını Açıkladı
Akciğer İltihabını Tamamen Temizliyor Ve…
Trump Konuştu, Altın Çakıldı!
Sibirya'dan Geldi! Pazar Yurdu Saracak!
104'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi!
İngiltere Genelkurmay Başkanı Peach Ankara Da
Facebook Üzerinde Yaptığı Canlı Yayında İntihar Etti
Çanakkale De 4.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Enes'in Katillerine Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
Galatasaray Riekerink'i Neden Göndermiyor?
Sertab Erener'in Vapur Konseri Kurgu Mu?
Otomobilde Cam Film Cezasında Gelişme
Aşırı Alerjik Çocuklar İçin 5 Önlem
Bahçeli Den Çok Konuşulacak Açıklamalar: Referandum...
Brezilya'da Kamu Çalışanları Polisle Çatıştı

akciğer iltihabını tamamen temizliyor ve…

AKCİĞER İLTİHABINI TAMAMEN TEMİZLİYOR VE…

Doğal antibiyotik şalgam veya kan şekerini dengeleyen tarçın... Mutfağınızdaki sebze ve meyvelerin gücünden yararlanıp daha zinde ve sağlıklı olabilirsiniz

Tarih : 10 Şubat 2017, 12:35
Puan Ver : Akciğer İltihabını Tamamen Temizliyor Ve…(5/10)5


Bitkilerin gücünden faydalanın



Doğal antibiyotik şalgam veya kan şekerini dengeleyen tarçın... Mutfağınızdaki sebze ve meyvelerin gücünden yararlanıp daha zinde ve sağlıklı olabilirsiniz



Bu yazımda sizlere mutfağınızda her zaman bulunan ucuz, kolay erişilebilen, zahmetsiz bitkilerden nasıl faydalanabileceğinizi anlatacağım...



TARÇIN



Pek çoğumuz tarçını, tatlılarımızın ya da içeceklerimizin vazgeçilmez aroması olarak kullanırız. Oysa tarçın tat vermekten çok daha fazlasını yapabilecek nitelikte bir baharattır. Bu hoş kokulu baharatın faydaları hakkında yapılan araştırmalar, strese bağlı baş ağrıları ve migrene iyi geldiğini, kanın pıhtılaşmasını önlediğini (ki bu felç ve benzer yüksek riskli hastalıkların oluşma ihtimalini azaltan altın değerinde bir özelliktir), kan şekerini dengelediğini, kilo vermeye yardımcı olduğunu, kötü kolesterolü düşürdüğünü, tip 2 diyabette insülin üretimini artırdığını ve lösemi-lenfoma hastalarında kanserli hücrelerin çoğalmasını yavaşlattığını gösterdi.








Etiketler: Akciğer  İltihabını  Tamamen  Temizliyor  Ve…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER