Doğal antibiyotik şalgam veya kan şekerini dengeleyen tarçın... Mutfağınızdaki sebze ve meyvelerin gücünden yararlanıp daha zinde ve sağlıklı olabilirsiniz



Bitkilerin gücünden faydalanın







Doğal antibiyotik şalgam veya kan şekerini dengeleyen tarçın... Mutfağınızdaki sebze ve meyvelerin gücünden yararlanıp daha zinde ve sağlıklı olabilirsiniz







Bu yazımda sizlere mutfağınızda her zaman bulunan ucuz, kolay erişilebilen, zahmetsiz bitkilerden nasıl faydalanabileceğinizi anlatacağım...



TARÇIN



Pek çoğumuz tarçını, tatlılarımızın ya da içeceklerimizin vazgeçilmez aroması olarak kullanırız. Oysa tarçın tat vermekten çok daha fazlasını yapabilecek nitelikte bir baharattır. Bu hoş kokulu baharatın faydaları hakkında yapılan araştırmalar, strese bağlı baş ağrıları ve migrene iyi geldiğini, kanın pıhtılaşmasını önlediğini (ki bu felç ve benzer yüksek riskli hastalıkların oluşma ihtimalini azaltan altın değerinde bir özelliktir), kan şekerini dengelediğini, kilo vermeye yardımcı olduğunu, kötü kolesterolü düşürdüğünü, tip 2 diyabette insülin üretimini artırdığını ve lösemi-lenfoma hastalarında kanserli hücrelerin çoğalmasını yavaşlattığını gösterdi.