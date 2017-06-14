

Zeytinyağlı yemeklere lezzet katan çam fıstığı bol miktarda protein ve mineral içerir. Bu sayede vücuda oldukça fazla enerji verir.



Bu enerji de cinsel isteği tetikler. Balla macun yapılıp yenildiği zaman vücuda daha çok enerji verir, hastalıklardan korur ve cinsel isteği arttırır.



Ezilerek de tüketilebilir. Kalorisi yüksektir. Kilo almak isteyenlerin imdadına yetişir.