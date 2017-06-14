AKCİĞER İÇİN İYİ BİR TEMİZLEYİCİ AYNI ZAMANDA…
Dolmaların vazgeçilmezi çam fıstığı, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Balla karıştırıldığında veya ezildiğinde kuvvet macunu etkisi gösteriyor...
Zeytinyağlı yemeklere lezzet katan çam fıstığı bol miktarda protein ve mineral içerir. Bu sayede vücuda oldukça fazla enerji verir.
Bu enerji de cinsel isteği tetikler. Balla macun yapılıp yenildiği zaman vücuda daha çok enerji verir, hastalıklardan korur ve cinsel isteği arttırır.
Ezilerek de tüketilebilir. Kalorisi yüksektir. Kilo almak isteyenlerin imdadına yetişir.
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