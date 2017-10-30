Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

AKÇAKALE SINIRINDAKİ TELABYAD'A TERÖR ÖRGÜTÜ FLAMALARI ASILDI


Akçakale Sınırındaki Telabyad'a Terör Örgütü Flamaları Asıldı
Tarih : 30 Ekim 2017, 21:00
Puan Ver : Akçakale Sınırındaki Telabyad'a Terör Örgütü Flamaları Asıldı(8/10)4

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinin yüksek yerlerine, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin flamaları asıldı.

TELABYAD'IN YÜKSEK YERLERİNE TERÖR ÖRGÜTÜ FLAMALARI ASILDI

Akçakale'nin karşısında bulunan, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad'ın yüksek yerlerine, terör örgütünü simgeleyen flamalar asıldı. Flamalar, sınır hattındaki Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden görülüyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye ait oldukları belirtilen flamalar nedeniyle sınır hattında güvenlik güçleri tarafından önlem alındı.Telabyad'a daha önce de ABD bayrakları ve terör örgütünün flamaları asılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akçakale  Sınırındaki  Telabyad  A  Terör  Örgütü  Flamaları  Asıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER