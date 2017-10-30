Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinin yüksek yerlerine, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin flamaları asıldı.

TELABYAD'IN YÜKSEK YERLERİNE TERÖR ÖRGÜTÜ FLAMALARI ASILDI

Akçakale'nin karşısında bulunan, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad'ın yüksek yerlerine, terör örgütünü simgeleyen flamalar asıldı. Flamalar, sınır hattındaki Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden görülüyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye ait oldukları belirtilen flamalar nedeniyle sınır hattında güvenlik güçleri tarafından önlem alındı.Telabyad'a daha önce de ABD bayrakları ve terör örgütünün flamaları asılmıştı.

Kaynak: haberinburada