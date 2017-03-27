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akbank'tan flaş açıklama!

AKBANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Akbank'ta bu sabah erken saatlerden itibaren, şube, ATM, mobil, internet şubesi gibi kanallardan işlemlerin yapılamadığı ve POS cihazlarının çalışmadığı belirtilirken, Akbank teknik sebeplerle banka içi sistemlerde yaşanan sıkıntıların giderildiği açıklandı

Tarih : 27 Mart 2017, 15:55
Puan Ver : Akbank'tan Flaş Açıklama!(8/10)8


AKBANK'TAN İLK AÇIKLAMA



Akbank'tan yapılan açıklama; "Sistemlerimizde geçici olarak yaşanan yavaşlama ve kesintiler giderilmiştir. Hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." denildi.



 



kaynak:sabah








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