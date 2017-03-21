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akbank'ta grev kararı 60 gün ertelendi

AKBANK'TA GREV KARARI 60 GÜN ERTELENDİ

Akbank tarafından yapılan açıklamada, Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası'nın (Banksis) aldığı grev kararının Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendiği, bu süre içerisinde...

Tarih : 21 Mart 2017, 09:17
Puan Ver : Akbank'ta Grev Kararı 60 Gün Ertelendi(5/10)3


Akbank tarafından yapılan açıklamada, Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası'nın (Banksis) aldığı grev kararının Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendiği, bu süre içerisinde uzlaşma sağlanamazsa, taraflardan birinin başvurusu üzerine, uyuşmazlığın Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu'nca çözümleneceği ve sürecin sona ereceği kaydedildi.



BAKANLAR KURULU ERTELEDİ



Bakanlar Kurulu kararıyla, Akbank Türk Anonim Şirketi (T.A.Ş) Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinde Banka ve sigorta İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı 60 gün ertelendi.



Resmi gazete'nin mükerrer sayısındaki Bakanlar Kurulu kararında, Akbank Türk Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararının, ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiğine yer verildi.



 



kaynak:milliyet








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