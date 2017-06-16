

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıtta bitkisel katkı kullanılması zorunlu hale getirilirken, bu bitkilerin yerli olması şartını koştu.







Buna göre, dağıtıcı lisansı sahiplerinin rafinericiden temin edilen benzinde en az yüzde 3, motorinin toplamında ise en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş etanol ve biodizelin harmanlanması zorunluluğu getirildi.







YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ







EPDK'nın söz konusu uygulamayı düzenleyen iki ayrı tebliği, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmek üzere bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.







Tebliğlerden ilkinde, dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin toplamına, en az yüzde 3 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanolün harmanlanmasının 2018'den itibaren zorunlu olması kararlaştırıldı.







Diğer tebliğe göre ise dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizel harmanlanmış olması yine 2018'den itibaren zorunlu olacak.







Söz konusu harmanlama yükümlülüğü kapsamında, EPDK'ya intikal eden bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın yüzde 0,01'e yuvarlatılarak değerlendirilecek.







kaynak:sabah