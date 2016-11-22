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akaryakıta zam gelecek iddiası

AKARYAKITA ZAM GELECEK İDDİASI

Petrol Ürünleri İşverenler sendikası (PÜİS) sosyal medya hesapları üzerinden bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş, motorine 10 kuruş zam beklendiğini öne sürdü.

Tarih : 22 Kasım 2016, 13:20
Puan Ver : Akaryakıta Zam Gelecek İddiası(6/10)6


PÜİS'in Twitter ve Facebook hesabından yapılan açıklamada, “23 Kasım 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş, motorine 10 kuruş, gaz yağı ve siyah ürünlerde de zam beklenmektedir” denildi.



 



kaynak:sözcü








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