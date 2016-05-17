AKARYAKITA YİNE ZAM GELDİ
Brent petrol gün içinde 49 doların, dolar/TL ise 2.98'in üzerine tırmanırken, pompaya da zam geldi.
Brent petrol gün içinde 49 doların, dolar/TL ise 2.98'in üzerine tırmanırken, pompaya da zam geldi. Benzin 11 kuruş zamlandı. Geçen hafta da motorine 11 kuruş, siyah ürünlere ise 8 kuruş zam gelmişti.
Söz konusu zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
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