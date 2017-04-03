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akaryakıta ab şartı geliyor

AKARYAKITA AB ŞARTI GELİYOR

Türkiye'de satılan akaryakıta 1 Ocak 2018'den itibaren Avrupa Birliği standartlarına uyum şartı getiriliyor.

Tarih : 03 Nisan 2017, 09:52
Puan Ver : Akaryakıta Ab Şartı Geliyor(8/10)10


Resmi Gazete'nin 1 Nisan 2017 tarihli sayısında yayımlanan ve motorlu taşıtlarda kullanılan benzin ve motorin türlerinin çevre ve insan sağlığına yönelik etkilerini sınırlamaya ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğe göre, benzin ve motorin ithalatı, temini ve sunumunda EN 228 ve EN 590 standardı kapsamında EPDK tarafından belirlenen teknik özellikler esas alınacak.



 



 



 



kaynak:haberler






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