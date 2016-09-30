

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Yarbay Türkkan ikinci ifadesinde yeni bilgiler verdi. Türkkan, ‘Darbe girişimini 1994 mezunu kurmay subay konseyi yaptı' dedi. İşte o ifade:







İLK DEFA HÜR İRADEMLE: Hayatımda ilk defa kendi hür irademle konuşuyorum. Orta 1'de daha buluğ çağına ermeden bu örgütün üyesi olmuşum ve farkında bile değilim. Kanıma girildiğinin farkında değildim. O insanların bu kadar kötü olabileceğini hiçbir zaman düşünmedim. Hep Allah dendiği için gözümü kırpmadan yaptım. Bunların İŞİD'den hiçbir farkı yok. Dini sermayesi olan bir terör örgütü. Ta ki bunu gördükten sonra, amacın farklı olduğunu, siyasete bulaşıldığını, arkasında ABD olduğunu anlayana kadar.







4 YIL BÖCEK KOYDUM: Emir subayı olunca abiler komutanı dinlememiz gerektiğini söyledi. Bana böcek verdiler. Her sabah komutan gelmeden bu cihazı çekmecesine koyuyor, akşam gittikten sonra da alıyordum. O anda bunu Allah rızası için yapıyorsunuz. 4 yıl devam etti. Kayıtları elden teslim ediyordum. Cihaz 400-500 saate kadar kayıt yapardı…. Hulusi Akar paşa zamanında da iki emir astsubayı yaptı.







ÖZTÜRK 2. BAŞKAN OLSUN: Abiler, 2. Başkan Yaşar Güler'in 2. Ordu komutanı olmasını, Ankara'dan uzaklaşmasını istiyordu. Yerine de Erdal Öztürk'ü… Onun için iyi bir paşa, vatanını milletini seviyor, güzel insan. O da 2. Başkan olsun ki devlet daha iyi işler yapsın, onu ikinci başkanlığa tavsiye et dediler.







‘DARBE OLACAK' DEDİ: 13 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan, bana ‘Sen cumhurbaşkanının, başbakanın, Efkan Ala ve MİT müsteşarının evini biliyor musun. Yarına hazırlık yap, yanında kimlerin olacağını seç' dedi. 14'ünde de ‘Darbe olacak, yarın saat gece 03.00'te kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar 100 bürokrat alınacak, gece senin evinde toplanacağız, helikopterle komutanı alıp götürecekler' dedi. Gittim hazırlık yaptım.







KENAN EVREN OLUR MUSUN?: 15'i akşamı 4-5 civarı MİT Müsteşarı Hakan Fidan geldi. Komutanla görüştü. O çıktıktan 2-3 ya da 5 dakika sonra Özel Kuvvetler içeri girdi. Bu tesadüf… Orhan Albay, Mehmet Dişli falan geldi. ‘Faaliyet 03'ten şimdiye alındı' dedi. Hulusi paşa için ‘Kabul edecek sen Kenan Evren olur musun' diye soracağım dedi. Evet derse ki diyecek, problem kalmayacak. Konuştular, ikna olmamış, Su istedi, namaz kıldı. Helikopterle gittiler.