Bugün ABD'de düzenlenecek konferansa davet edilen Endonezya Genelkurmay Başkanı, ülkeye alınmadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da konferansa katılmak için ABD'ye gitmişti.

Endonezya Genelkurmay Başkanı General Gatot Nurmantyo bugün ABD'de düzenlenecek olan konferansa davet edilmişti. Ancak ABD'li mevkidaşı Josepf Dunford'un resmi davetlisi ve vizesi olmasına rağmen Nurmantayo'nun ülkeye girişine izin verilmedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZE NEDEN OLDU

Genelkurmay Başkanının ABD'ye alınmaması iki ülke arasında krize yol açtı. ABD, Endonezya'dan resmi olarak özür dilerken tansiyon bugün Endonezya'dan gelen açıklamalarla daha da yükseldi.

"DETAYLI BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "detaylı bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinde temaslarda bulunan Marsudi, "Bu acil bir durum ve ABD'li yetkililerle sorunun ne olduğu konusunda görüşmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

ABD'Lİ DİPLOMAT ÖZÜR DİLEDİ

ABD'nin Cakarta'daki Misyon Şefi Yardımcısı Erin McKee, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya gelerek yaşanan olay için özür diledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Josepf Dunford'un davetlisi olan Nurmantyo'nun ABD'ye girişine neden izin verilmediği hakkında bilgi vermeyen McKee, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu olayın yol açtığı rahatsızlıktan ötürü derin üzüntü duyuyor ve özür diliyoruz." dedi.

"ZİYARETİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

McKee, "Nurmantyo'nun, ABD'ye seyahat etmesiyle ilgili herhangi bir sorun kesinlikle bulunmamaktadır. Ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz. Büyükelçilik, neler olduğunu anlamak için yoğun çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN DE ÖZÜR MESAJI

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Cakarta Büyükelçisi Joseph Donovan'ın da konuya ilişkin özür dilediği bildirildi.

Bakan Marsudi ise olayın neden yaşandığına ilişkin daha ayrıntılı açıklama beklediklerini dile getirdi.

Nurmantyo, Washington'da düzenlenecek bir konferansa davet edilmişti.

KONFERANSA HULUSİ AKAR DA KATILACAK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD'ye gittiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada