Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 15 Temmuz darbe girişimi ve 'Fırat Kalkanı'na ilişkin açıklama yaptı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 15 Temmuz darbe girişimi ve 'Fırat Kalkanı'na ilişkin açıklama yaptı. Hainler temizlendikçe TSK'nın daha da güçlendiğini belirten Akar, Fırat Kalkanı'yla alakalı ise, "Türkiye'nin başka ülkenin topraklarında gözü yoktur" dedi.