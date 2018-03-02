AKAR'DAN AFRİN MESAJI: ŞEHİTLERİMİZİN TEK DAMLA KANI YERDE KALMAYACAK
Zeytin Dalı Harekatı'nın 42. gününde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, yazılı açıklama yaptı. Akar, "Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak." mesajını verdi.
"HAREKAT AYNI AZİM VE KARARLILIKLA SÜRECEK"
"Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek. Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor. Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı
- Başbakan Yıldırım'dan Tarihi Kışlada Askerlere Yemek Sürprizi
- 'insanlık Ölmemiş' Dedirten Görüntü! Şehit Babasını Sırtında Taşıdı
- İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!
- Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Merkel Ve Trump Telefonda Putin'in Açıkladığı Nükleer Füze'leri Konuştu
- Düğün Fotoğraflarını Beğenmedi, Şirkete İnternetten Saldırınca 89 Bin Dolar Ceza Kesildi
- Mahkeme Kararını Verdi: Vatandaşlar Siyasetçilere Küfür Edebilir
- O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
- 15. Kattan Atladı, Burnu Bile Kanamadı
Bu Haberle İlgili Yorumlar