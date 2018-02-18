AKAR PAŞA'DAN SINIR BİRLİKLERİNE HAVADAN DENETİM!
Genelkurmay Başkanı Org. Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili incelemelerde bulunmak için helikopterle Kilis'teki askeri birlikleri denetledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunduğu bildirildi.
İNCELEME DENETLEMELERDE BULUNDU
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hatay ve Kilis bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANI EŞLİK ETTİ
Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.
Kaynak: haberinburada
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