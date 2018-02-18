Eşini Yumrukladığı Söyleniyordu, İlk Kez Konuştu: Varsın İzi Kalsın!
Türkiye'yi Gururlandırdı! Milli Okçu Mete Gazoz Dünya İkincisi Oldu
Türkiye Sınırındaki Kamışlı'da Büyük Patlama! Ölü Ve Yaralılar Var
Sertab Erener, Facebook'un Kalbinde Konser Verecek
Dikkat Çeken Ziyaretin Görüntüsü Ortaya Çıktı!
Otel Odasında Korkunç Olay! Kapıyı Açınca Cesetle Karşılaştılar
İran'dan İsrail'e Sert Yanıt: Karikatürümsü Bir Sirk İçin Seyirci Arıyorsunuz
Teröristlerin Alçak Planı Ortaya Çıktı! Cesetleri Topluyorlar
Kritik Görüşmeden Tam Mutabakat Çıktı! İttifak Meclis'e Geliyor
Aslan Kasımpaşa'da Ağır Yara Aldı
Galatasaray Maçında Halis Özkahya'dan Çok Tartışılacak Karar!
Türkiye Kupası Anadolu Efes'in!
Uluslararası Ajans Duyurdu: Anlaşma Yapıldı, Esad Afrin'e Girecek
Öso'lu Askerden Hainlere İnsanlık Dersi!
Şanlıurfa'dan Acı Haber Geldi! Sele Kapılan 2 Askerimizin Şehit Oldu
Başbakan'dan Leopar Tank Açıklaması: Bu Günler İçin Aldık
2 Köy Daha Temizlendi, Afrin Haritası Değişti! İşte Son Durum
Önce Duvara Çarptılar, Yanarak Can Verdiler!
Lezbiyen Çiftin Şoke Eden Evlilik Teklifi Büyük İlgi Çekti
Galatasaray Maçında Yürekler Ağza Geldi! Yıldız Futbolcu Ölümden Döndü

Akar Paşa'dan sınır birliklerine havadan denetim!

AKAR PAŞA'DAN SINIR BİRLİKLERİNE HAVADAN DENETİM!

Genelkurmay Başkanı Org. Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili incelemelerde bulunmak için helikopterle Kilis'teki askeri birlikleri denetledi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 19:50
Puan Ver : Akar Paşa'dan Sınır Birliklerine Havadan Denetim!(7/10)3

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunduğu bildirildi.

İNCELEME DENETLEMELERDE BULUNDU

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hatay ve Kilis bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI EŞLİK ETTİ

Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akar  Paşa  Dan  Sınır  Birliklerine  Havadan  Denetim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER