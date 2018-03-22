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Akar Paşa'dan, Hayatın Normale Döndüğü Afrin İçin İlk Yorum Geldi
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Akar Paşa'dan, hayatın normale döndüğü Afrin için ilk yorum geldi

AKAR PAŞA'DAN, HAYATIN NORMALE DÖNDÜĞÜ AFRİN İÇİN İLK YORUM GELDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin ile ilgili yaptığı açıklamada "Teröristlerden temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı." dedi

Tarih : 22 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Akar Paşa'dan, Hayatın Normale Döndüğü Afrin İçin İlk Yorum Geldi(8/10)4

Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, teröristlerden temizlenen yerlerde, halkın evlerine dönmeye başladığını ifade etti.

YARALI ASKERLER TEDAVİSİNİN ARDINDAN MUHAREBE SAHASINA DÖNDÜ

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan 157 TSK personelinin, tedavilerinin ardından kendi istekleriyle muharebe sahasına döndüğünü belirterek, "Dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

4 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan temizledi.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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