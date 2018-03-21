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Akar Paşa, Sınırın Sıfır Noktasındaki Askeri Üsleri Denetledi
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Akar Paşa, sınırın sıfır noktasındaki askeri üsleri denetledi

AKAR PAŞA, SINIRIN SIFIR NOKTASINDAKİ ASKERİ ÜSLERİ DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari Şemdinli'de sınırın sıfır noktasındaki askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

Tarih : 21 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Akar Paşa, Sınırın Sıfır Noktasındaki Askeri Üsleri Denetledi(9/10)5

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki birlikleri ziyaret etti.

KUVVET KOMUTANLARIYLA ASKERİ ÜSLERDE İNCELEMEDE BULUNDU

Öğle saatlerinde beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Derecik beldesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret edip, öğle yemeğini buradaki askerlerle yiyen Orgeneral Akar, daha sonra sınırın sıfır noktasındaki askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu. Akar, buradaki incelemelerinin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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