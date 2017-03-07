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Akar, Antalya'da Abd Ve Rusya Genelkurmay Başkanları İle Görüştü
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AKAR, ANTALYA'DA ABD VE RUSYA GENELKURMAY BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ


AKAR, ANTALYA'DA ABD VE RUSYA GENELKURMAY BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ
Tarih : 07 Mart 2017, 12:00
Puan Ver : Akar, Antalya'da Abd Ve Rusya Genelkurmay Başkanları İle Görüştü(6/10)3


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları ile Antalya'da bir araya geldiği, toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü bildirildi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldiği bildirildi.



 



kaynak:trthaber








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