

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Danıştay İDDK'nın 'yürütmeyi durdurma' kararının, bugün bazı gazetelerde yer bulan iddiaların aksine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle doğrudan alakası bulunmadığını belirterek, Beştepe'de binaların inşa edildiği arazinin tarihi SİT alanı niteliği taşımadığının yargı kararıyla kabul edildiğini kaydetti.







Beştepe'deki alanın tarihi SİT özelliği taşımadığının Danıştay 14. Dairesi'nin 2015 'teki kararlarıyla teslim edildiği; ayrıca, Külliye bünyesindeki binaların ruhsat ve yapı kullanma izinlerinin yasalara uygun biçimde zaten önceden alınmış olduğu belirtildi. Haberlere konu olan Danıştay İDDK kararıyla ilgili hukuki sürecin halen devam ettiği hatırlatıldı.