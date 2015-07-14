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AK SARAY'A GİDECEK İLK CHP'Lİ BELLİ OLDU


AK SARAY'A GİDECEK İLK CHP'Lİ BELLİ OLDU
Tarih : 14 Temmuz 2015, 10:41
Puan Ver : Ak Saray'a Gidecek İlk Chp'li Belli Oldu(6/10)3


CHP 'nin Atatürk Orman Çiftliği'ne 'kaçak' olarak yapıldığı gerekçesiyle protesto ettiği ve ODTÜ'ye iade edilmesini istediği AK Saray'a gidecek ilk CHP'li belli oldu. 20-26 Temmuz 2015 tarihleri arasında 654.'sü gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ile CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret edecek. Hürriyet'te yer alan habere göre bu ziyaretle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na tepkili olduğu bilinen CHP'den Saray'a giden ilk isim de Gürkan olacak. TBMM'nin açılmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmeyeceğini belirtince buluşma Dışişleri Konutu'nda gerçekleşmişti.








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