

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine katıldığı iddiasıyla yargılanan 5'i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti 5 tutuklunun bu hallerinin devamına hükmetti.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmada, tutuklu sanıklar Binbaşı Faruk Şimşek, Binbaşı Erol Hazıroğlu, yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altunsoy, Üsteğmen Muzaffer Dikencik ile 14 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.



Mahkeme heyeti, Anadolu Ajansı tarafından AK Parti İl Binası etrafında çekilen görüntülerin mahkemeye iletildiğini tutanağa geçirerek, bu görüntülerle ilgili incelemenin sonraki celselerde yapılacağını sanıklara ve avukatlara bildirdi.



Duruşmada tutuklu sanık Üsteğmen Muzaffer Dikencik, olayın darbe girişimi olduğunu anladığı an askerleri geri çektiğini anlatarak, FETÖ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu.



Tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasını mahkeme heyetinden talep eden Dikencik, "Genelkurmay Başkanı da dahil 'Halka ateş edeceksiniz, darbe girişimine iştirak edeceksiniz.' dese orada bulunmazdım. Darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez emir komutayı alarak tüm askerlere AK Parti İl Binasının önünden çekilme emri verdim." diye konuştu.







kaynak:sabah